L’Hôpital pour enfants de Diamniadio a reçu un lot d'équipements de plus de 50 millions

L’hôpital pour enfants de Diamniadio a réceptionné ce mercredi 13 février 2019 un lot de matériel médical et de mobilier d'une valeur de 50 millions de FCFA, grâce à un partenariat avec la société d’exploitant portuaire mondial à savoir le DP Word.



Composée d’équipements médicaux , mobiliers hospitaliers, cette donation permettra, aujourd’hui à cette structure sanitaire pour enfants qui en accueille plus de 9000 par mois, l'installation d’une centrale d'oxygène et des réactifs pour laboratoires afin de renforcer la qualité de soin.

"Notre partenariat avec l'hôpital date aujourdh'ui un an, suite à une visite que nous avions effectuée. Et la Direction de l'hôpital a fait état des besoins sur la qualité de soins fournis. Et nous dans notre mission, la santé maternelle et infantile participant à l'objectif de développement durable de numéro 5, nous avons bien voulu accompagner la structure qui s'occupe d'une tranche d'âge de 0 à 15 ans », a soutenu Mame Yacine Diop responsable développement durable de la société DP world.



A son tour, La directrice de l'hôpital Docteur Fatou Mbaye Sylla de se réjouir de la réception de ce lot très important de matériel médical et de mobilier.

« Vous savez que l'hôpital a grandi, nous sommes nés en 2012, et maintenant nous sommes à 9.000 patients par mois. Cela veut dire que nous sommes tout le temps débordés. Nous recevons tous les enfants de la région (Dakar), et même de la périphérie, de la Mauritanie, de la Gambie, et même de la Guinée. Alors, étant à l'entrée de Dakar, nous recevons beaucoup d'urgences. Et qui dit urgences dit oxygène. Donc ce don vient en son heure. Et cela va augmenter la capacité d’accueil et la qualité dans la prise en charge de nos malades. »