L’IA : MENACE ET OMNIPRÉSENCE DANS LE JOURNALISME (Par Papa S Traoré journaliste)

L’intelligence artificielle devient un vaste chantier de réflexion dans notre système médiatique hérité de l’Occident. Toujours en une, on voit arriver le « Messi » de l’IA, accompagné d’une puissance ultra‑étrange, presque extraterrestre. Un multivers qui offre des opportunités et des menaces. Un facteur aléatoire intégré, capable de multiplier les efforts et les réflexions d’un simple clic. Dès lors, une multitude d’hypothèses secouent le cerveau d’Einstein.



INCLUSION COMPLEXE ENTRE L’IA ET LE JOURNALISME



En y réfléchissant, serait-il élégant de nier cette sensation d’insécurité mystérieuse, issue de la menace, de la démystification du facteur humain et du dévoilement de mystères typiquement humains ?



Aujourd’hui, l’IA s’infiltre partout. Elle agit pour dévaloriser le CV, la compétence et l’expertise. Les recrutements futuristes intègrent l’IA. L’emploi devient artificiel, l’employeur aussi, et l’employé également.



MENACE IRRÉSISTIBLE DE L’IA



À l’heure actuelle, notre métier emblématique recule intensément face à une mission impossible. Pourtant, cet outil reste maîtrisable. L’écart de l’IA n’est pas historique. Son signal demeure visible. Peut-être que la fiction de l’ISA (Intelligence Super Artificielle) pourrait surpasser largement le mythe de l’intelligence humaine. De surcroît, l’Intelligence Artificielle Générale (IAG) demeure une hypothèse terrifiante.



ET L’AVENIR DU MÉTIER DE JOURNALISTE DANS LE CONTEXTE IA



Le journalisme rédactionnel risque de se transformer en journalisme artificiel via l’IA :

- Sans hiérarchie

- Sans organigramme

- Sans logigramme

- Sans rédaction

- Sans emploi formel

- Sans éditorial à suivre



Ni intuition, ni éthique, ni déontologie, ni conscience, ni valeur, ni morale, ni humanité. Une seule ligne à magnifier, et c’est l’algorithme qui rythme le tout.



Risques et conséquences : une croissance de journalistes indépendants ou missionnaires de l’IA. La seule arme qui reste, c’est d’artificialiser notre intelligence professionnelle, c’est-à-dire compétir avec le rythme de l’IA pour la surpasser. Disons « Alhamdulillah », car l’IA a des limites cognitives.