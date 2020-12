L’ITIE publie son rapport pour l’année fiscale 2019 ce jeudi

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), va ce jeudi 17 décembre 2020, tenir un Atelier national de lancement de son rapport pour l’année fiscale 2019.



La cérémonie officielle se fera sous la présidence de Monsieur Oumar Samba Bâ, Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République.



"La publication du rapport 2019, 7ème du genre, permet à l’ITIE Sénégal de se conformer à l’exigence 4.8 de la Norme qui incite les pays membres à publier de rapports exhaustifs, incluant la divulgation complète des revenus de l’Etat issus des industries extractives, et de procéder à la divulgation de tous les paiements significatifs versés à l’Etat du Sénégal par les entreprises pétrolières, gazières et minières", lit-on dans le communiqué de la structure dirigée par le Dr Awa Marie Coll Seck



Qui ajoute que "cette année, le rapport a tenu compte d’innovations apportées au mode de reporting ITIE et liées à la mise en place d’une plateforme de télédéclaration des paiements faits à l’État du Sénégal par les entreprises évoluant dans le secteur extractif, et formalisé la divulgation d’informations relatives aux Bénéficiaires effectifs dudit secteur".