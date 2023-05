L'Intelligence artificielle, une nouvelle mise en garde, selon un expert

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France estime qu'il faut fixer les limites pour éviter les dérives futures de l'Intelligence artificielle qui se développe « comme une boule de neige et dévale une pente et prend de la vitesse ».



« L'IA se développe comme une boule de neige qui dévale une pente et prend de la vitesse. C'est maintenant, et dès à présent, qu'il faut fixer les limites pour éviter les dérives futures. Bien que nous soyons encore loin des ordinateurs attaquant l’humain, des acteurs malveillants profitent déjà de la puissance de cette technologie pour les assister dans leurs attaques. Cette technologie est tout autant utilisée comme antidote à de puissantes menaces, mais à vrai dire, l'avenir de l'IA est relativement inconnu », a dit l’expert, dans une note transmise à PressAfrik.



« Nous avons passé de nombreuses années à investir dans l'IA, mais cette merveilleuse réalisation sera inévitablement utilisée de manière malveillante et pourrait faire partie d'attaques à grande échelle, en particulier si elle est utilisée dans le cadre d'attaques menées par des États-nations. Ces dangers ne sont pas imminents, mais nous devons éviter de réagir trop lentement face aux usages cybercriminels et nous préparer à l'utilisation abusive de cette technologie » », a-t-il ajouté.



Cette réaction de Benoit Grunemwald fait suite à la sortie de Geoffrey Hinton, pionnier de l’IA. Il a annoncé sa démission de Google dans une déclaration au New York Times publiée lundi 1er mai, expliquant qu'il regrettait son invention et que certains des dangers liés aux chatbots d'IA étaient "assez effrayants".



Les recherches de M. Hinton sur l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux ont ouvert la voie aux systèmes d'IA actuels tels que ChatGPT. Mais le psychologue cognitif et informaticien britanno-canadien a déclaré que l’intelligence artificielle se développe tellement rapidement qu’il faut s’en préoccuper maintenant.