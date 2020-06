L'Iran condamne à mort un espion pour avoir renseigné la CIA sur Soleimani

Téhéran l'avait promis : la mort du général Qassem Soleimani, tué par Washington début janvier à Bagdad, ne resterait pas impunie. Les autorités du pays ont annoncé, mardi 9 juin, qu'elles s'apprêtaient à exécuter un citoyen iranien, accusé d'avoir fourni des informations aux États-Unis et à Israël sur les déplacements du général, qui ont permis son assassinat en janvier.



Mahmoud Moussavi Majd a été reconnu coupable d'avoir espionné les forces armées iraniennes, "en particulier la Force Qods" et d'avoir fourni à la CIA et au Mossad des renseignements sur "les déplacements et les lieux où se trouvaient (son chef) le général martyr Qassem Soleimani", a déclaré le porte-parole de l'Autorité judiciaire, Gholamhossein Esmaïli, lors d'une conférence de presse télévisée.



Il est accusé d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent pour sa collaboration avec ces deux services de renseignement de pays ennemis de l'Iran



Sa condamnation à mort a été confirmée par la Cour suprême et "sera appliquée bientôt", a ajouté Gholamhossein Esmaïli, sans plus de précision.



Déflagration au Moyen-Orient, la mort du général Soleimani avait ravivé des tensions déjà fortes entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Téhéran avait lancé dans la foulée plusieurs frappes de représailles. Lors de l'une d'entre elles, un Boeing ukrainien a été visé par erreur et ses 176 passagers et membres d'équipage ont été tués.