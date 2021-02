L’Italie assouplit ses restrictions anti Covid-19

Cet abaissement du niveau de risque permet entre autres la réouverture des bars et restaurants en journée et en présentiel, et facilite les déplacements. Les musées peuvent aussi rouvrir, mais seulement en semaine, pas le week-end, pour éviter les concentrations de personnes, rapporte Agence France-Presse.



La grande majorité des régions italiennes sont désormais classées au niveau "jaune", risque le plus faible, à l'exception du Haut-Adige (nord), de l'Ombrie (centre), des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile (sud), classées en "orange" (risque moyen).



Même si le couvre-feu reste en vigueur sur tout le territoire national de 22H00 à 05H00, cet assouplissement contredit la tendance générale des autres pays européens, qui au contraire mettent en œuvre des restrictions plus sévères.



Dimanche, la péninsule a enregistré 11.252 nouveaux cas, un chiffre en baisse par rapport aux 12.715 comptabilisés samedi. Les dirigeants italiens sont monopolisés par la crise politique provoquée par la démission mardi du Premier ministre Giuseppe Conte, qui expédie les affaires courantes en attendant que les consultations politiques en cours aboutissent à une solution. L’Italie, premier pays européen durement touché par la première vague de coronavirus, a enregistré plus de 88.000 morts depuis le début de la pandémie.