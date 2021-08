L'Italie crée la surprise sur le 4x100 m des JO de Tokyo

En l'absence des États-Unis, éliminés en série, une porte était ouverte ce vendredi en finale du 4x100 m des JO de Tokyo. Et comme sur le 100 m masculin avec Marcell Jacobs, c'est l'Italie qui a su saisir sa chance. Deuxième avant le dernier relais, Filippo Tortu récupérait le témoin avant de battre sur le fil le Britannique Nethaneel Mitchell-Blake (37''50 contre 37''51), offrant le cinquième titre en athlétisme à l'Italie, après celui sur 100 m, à la hauteur et les deux sur 20 km marche.



Troisième en 37''70, le Canada a pu profiter d'une belle dernière ligne droite d'André De Grasse, titré sur 200 m et toujours en jambes, pour résister à la Jamaïque (4e en 37''84).