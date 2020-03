L'Italie enregistre 627 nouveaux décès ce vendredi et dépasse la barre des 4000 morts

Le coronavirus poursuit son parcours meurtrir en Italie où 627 personnes sont mortes ce vendredi 20 mars selon le dernier bilan des autorités sanitaires locales. Le pays est désormais le plus durement touché dans le monde pour le Covid-19 avec plus de 4000 décès pour 47 000 cas au total ce vendredi soir.



Le Covid-19 touche d'ailleurs de plus en plus de pays dans le monde. Alors que la situation semble s'améliorer en Chine, pays où le coronavirus a fait son apparition fin 2019, il touche 163 pays au total. Il a fait à ce jour plus de 10 000 morts et plus de 250 000 personnes ont été testées positivement.