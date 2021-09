L’Ivoirienne Alexia Kanté est l'ex-épouse de DJ Arafat

L’affaire Alexia fait le buzz en Cote d’Ivoire. La mise en cause est l’ex de Dj Arafat, le célèbre artiste du Coupé-décalé mort dans un accident de moto il y a de cela deux ans. Elle a même eu un enfant du nom de Owen avec son ex-mari. Alexie s’est remariée en mai dernier avec Ismaël Kanté. Elle affirme que l’une des raisons de sa venue au Sénégal est liée à son époux qui aurait des origines sénégalaises, rapporte Libération. Le couple est désormais poursuivi pour l’exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.



Les griefs de l’Ordre des médecins

Selon le Président de l’Ordre des médecins interrogé par la Sécurité Urbaine, la chirurgie esthétique que pratiquait Alexia qui n’a aucune formation en la matière est soumise à une règlementation. Il a indiqué que « avant d’injecter de l’acide hyaluronique à quelqu’un comme le faisait Alexis, pour augmenter fessiers, lèvres et poitrines, il faut s’assurer que le récepteur n’a pas certains antécédents ». Si tel est le cas poursuit-il, l’injection peut conduire à des graves complications. A preuve, les enquêteurs ont appris la mort troublante, à Dakar, d’une sénégalaise qui avait récemment reçu des injections dans un pays de la région pour grossir son fessier. Une des clientes de Alexia a également révélé aux enquêteurs avoir des problèmes pour s’assoir depuis qu’elle a reçu l’injection.



« Il faut savoir que l’activité n’est pas exclusivement réservée au corps médical. En outre, il n’y a rien de dangereux dans cette activité car je ne pratique pas l’anesthésie et je n’emploie aucune méthode médicale pouvant mettre en danger la vie de mes clientes. S’il y avait quelque chose de dangereux, je n’allais pas exercer cette activité et cela un peu partout dans le monde. Il s’agit juste de soin de beauté avec comme matière première l’acide hyaluronique qui est le meilleur produit en la matière et reconnu un peu partout dans le monde comme tel. », s’est justifié Kanté