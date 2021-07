L'OL prolonge son partenariat avec le Dakar Sacré Cœur jusqu'en 2024

Le partenariat entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Dakar Sacré Cœur a notamment facilité le recrutement de deux joueurs de Dakar à Lyon : Ousseynou NDIAYE et Abdoulaye NIAKHATE NDIAYE.



Cette collaboration a également vu naître une équipe féminine ambitieuse, couronnée cette saison, championne du Sénégal pour la première fois de son histoire, 3 ans seulement après sa création.

Ainsi, dans la continuité de sa stratégie à l’international basée sur le partage de savoir-faire et d’expérience auprès d’acteurs référents, l’Olympique Lyonnais est heureux de poursuivre son engagement avec l’AS Dakar Sacré Cœur et de continuer à participer aux projets de développement ambitieux du club sénégalais pour les 3 prochaines années.