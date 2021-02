L’OM a trouvé un accord avec Sampaoli: il sera le coach du club jusqu’en 2023

L’OM et Jorge Sampaoli ont trouvé un accord total jusqu’en juin 2023. Sampaoli est donc le prochain entraîneur du club phocéen. La date d’arrivée n’est pas définitive, ce pourrait être dès cette fin de semaine, même si ce n’est pas acté. L’OM veut faire le point avec Nasser Larguet, coach intérimaire après la mise à pied d'André Villas-Boas, et son staff.



Sampaoli et ses adjoints doivent organiser leur arrivée et la prise en main de l’effectif. Pas encore certain qu’il sera sur le banc pour OM-OL dimanche, même si son arrivée sur Marseille n’est qu’une question de jours désormais, rapporte RMC Sport.