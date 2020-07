L’OM porte plainte contre ses présumés acheteurs Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal

L’Olympique de Marseille en a marre. Le club a annoncé ce mardi une plainte contre Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Ces derniers annoncent depuis des semaines vouloir reprendre le club.



“Depuis plus de trois semaines, Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. A aucun moment Monsieur McCourt n’a envisagé de céder sa participation dans Olympique de Marseille SASP. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni Monsieur McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l’OM n’a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils“, lit-on dans un communiqué parcouru par Africa Top Sports.



C’est dans ce sens que le club phocéen a décidé de porter plainte contre l’homme d’affaires tunisien et son acolyte. “L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation. Une assignation préparée par le cabinet Malka et Associés leur a été délivrée ce jour par huissier“, poursuit le communiqué.