L'ONG 3D et ses partenaires lancent la campagne "Sama carte Sama Baat"

Comme annoncé en début de semaine par son directeur exécutif Moundiaye Cissé, l'ONG 3D et ses partenaires ont lancé jeudi à Dakar la campagne de retrait des cartes d'identité dénommée "Sama carte Sama Baat", dans le cadre de l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019.



"Nous voulons à travers ce programme, faire enrôler 1,5 million d'électeur. Pour ce faire, nous ambitionnons d'organiser 300 foras dans les communes et département du Sénégal avec les femmes relais présentes sur toute l'étendue du territoire national", a fait savoir M. Cissé.



Pour atteindre cet objectif, "5.600 relais vont aller à la rencontre des électeurs et 3.000 observateurs seront mobilisés pour accompagner le processus électoral" en vue d'assurer le bon déroulement de élection dans la transparence.



En tant que partenaire, l'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar, Tulinabo Musbingui dira: "Les élections sont une occasion unique pour vous les citoyens. Il faut participer au choix de vos dirigeants. C'est important, car cela va impacter votre avenir."