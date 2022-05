L’ONU demande le "retour à l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais" au Burkina, en Guinée et au Mali

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres exprime toute sa solidarité avec les populations dont les communautés les plus vulnérables et les victimes de terrorisme. Il a évoqué avec Macky Sall la coopération entre l'organisme des Nations unies et l'Union africaine sur les questions de sécurité de paix et de développement durable.

S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, "nous avons évoqué les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent ainsi que la situation au Burkina Faso en Guinée et au Mali".



A cet égard, dit-il, " nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Au-delà de la situation en matière de paix et de sécurité au Sahel demeure préoccupante ", a demandé Guterres.



Le secrétaire général de l'Onu plaide la continuité "des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robuste mis en œuvre par l'Union Africaine et appuyer par l'Onu".



Selon lui, l'Onu est "prêt à fournir à la présidence de l'Union africaine toute l'assistance technique selon les besoins et d'accord avec nos capacités".



Abordant la question de la jeunesse Antonio Guterres dira que la "jeunesse africaine est en première ligne source d'idées et de solutions. Nous devons les écouter et nous montrer à hauteur de leurs espoirs".



« Il est inacceptable que 80% de la population africaine ne soit pas vaccinés »

Le secrétaire général de l'Onu a discuté avec le Président Macky Sall de la pandémie du Covid-19 et de son impact sur la situation socio-économique du pays et du continent tout entier. Antonio Guterres salue les efforts déployés par le Sénégal notamment en matière de vaccination.



"Nous avons besoin d'une véritable équité mondiale en matière de vaccin". D'après lui, la "situation actuelle représente une grave faillite morale". Selon le secrétaire général de l'Onu, "il est inacceptable qu'aujourd'hui, près de 80% de la population africaine ne soit toujours pas vaccinés. Les pays riches et les sociétés pharmaceutiques doivent accélérer les dons de doses et investir la production locale de vaccin", a-t-il indiqué.



Abordant la guerre en Ukraine, Antonio Guterres a pour sa part souligné que "la guerre aggrave une triple crise, alimentaire, énergétique et financière pour la région et bien de l'au-delà".



Le secrétaire général de l'Onu annonce la création un groupe mondial de réponse à la crise sur l'alimentation, l'énergie et les finances, qui mobilisent des agences des Nations unies, les banques de développement et d'autres organisations internationales.

" Un groupe de travail technique est coordonné par la leader du Cnuced (Conférence des Nations Unies pour le Commerce Et le Développement), tandis que le comité de pilotage est présidé par la vice-présidente des Nations unies. Et nous sommes heureux d'avoir le Président Macky Sall à la tête. Ensemble, nous avons discuté de mesures urgentes", a dit Antonio Guterres.



Le secrétaire général de l'Onu trouve insuffisante l'allocation des Droits de tirage spéciaux (DTS) et les mesures de l'allègement de la dette. " Ces mesures ont été nettement insuffisantes. La redistribution qu'on a annoncé jusqu'à présent n'est pas encore concrétisé et est relativement petite face au montant global des droits de tirage qui ont été distribués", a-t-il souligné.



Pour Antonio Guterres, il faut une réforme du système financier global qui est en faillite morale. Selon lui, il a été "conçu par les riches pour les riches". " Mais dans cette situation d'urgence, dit-il, il faut utiliser d'une façon "accrue tous les mécanismes disponibles au bénéfice des pays en développement y compris les pays en rente moyenne spécialement en Afrique".