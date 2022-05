L’ONU et le Sénégal co-organisent une conférence de haut niveau sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants

Le ministère de l’Intérieur du Sénégal et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) vont co-organiser, les 10, 11 et 12 mai prochains, à Dakar, la Conférence régionale de haut niveau sur « la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants », dans le cadre du suivi de la Déclaration de Niamey, avec le soutien financier de l’Union européenne.



« Cette réunion régionale vise à rassembler les hauts représentants et les points focaux de chaque pays partie à la Déclaration de Niamey, ainsi que des organisations membres et partenaires techniques afin d’aborder les différentes avancées en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants relatives aux recommandations issues de la Déclaration de Niamey », peut-on lire dans le communiqué du service de communication de l’ONUDC.



Qui ajoute que la rencontre permettra également de valider les prochaines étapes pour la consolidation du Mécanisme Permanent et le suivi des engagements de la Déclaration de Niamey.



A l'invitation du Niger, plusieurs ministres de l'Intérieur et des affaires étrangères de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Europe, ainsi que l'Union européenne et des organisations internationales, se sont réunis le 16 mars 2018 et ont adopté la Déclaration de Niamey. Cette dernière vise à améliorer la coordination et l'efficacité opérationnelle des réponses dans la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes entre pays d'origine, de transit et de destination. Entre autres, en renforçant la collecte de données, la coopération judiciaire internationale et la coopération en matière d’application de la loi.