« L'ONU ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveaux », attaque Trump au pupitre des Nations unies

Le président américain a tenu un discours plus belliqueux que jamais à l'assemblée générale de l'ONU, où il a appelé à fermer les frontières et à revenir aux sources d'énergie traditionnelle partout dans le monde.

Au lance-flammes. Ce mardi, Donald Trump s'est attaqué avec une rare violence à l'ONU, à l'Europe et à toutes les valeurs du multilatéralisme à la tribune de l'assemblée générale des Nations unies. C'est un retour triomphant pour le président américain, dont la dernière adresse à ce pupitre remonte à six ans. A l'époque, il avait déjà choqué l'auditoire. Mais cette fois, il s'en est pris à l'existence-même de l'ONU.

Toute son attitude était cavalière et méprisante. « Je n'ai pas besoin d'un téléprompteur, parce qu'il ne marche pas. Celui qui opère ce téléprompteur va avoir des gros problèmes », a-t-il commencé par menacer dès son arrivée à la tribune.