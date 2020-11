L’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté entame une tournée dans les régions de Tamba et Ziguinchor du 16 au 27 novembre

Dans le cadre de l’exécution de sa mission de contrôle des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté, L’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté poursuit à travers le Sénégal, son programme de visites des lieux de privation de liberté, de monitoring des établissements pénitentiaires, de formation et de sensibilisation des agents d’exécution de la loi, sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.



Ainsi, en partenariat avec le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme (BRAO-HCDH), et dans le cadre du projet OPCAT 2020, l’ONLPL se déploie successivement dans les régions de Tambacounda du 16 au 20 novembre 2020 et de Ziguinchor du 23 au 27 novembre 2020.



A l’occasion de ce séjour, l’Observateur national, Mme Josette Marceline Lopez NDIAYE et son équipe comptent dérouler un important programme portant sur les principales activités suivantes. Il s'agit de visites de lieux de privation de liberté dans les régions de Tambacounda et de Ziguinchor pour le monitoring des conditions de détention dans le contexte de la pandémie due à la Covid-19, de la tenue d’ateliers de formation à l’intention des agents d’exécution de la loi, portant sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, pour mieux les sensibiliser sur les conséquences néfastes et multiples de tels actes sur les victimes, sur l’interdiction absolue de ceux-ci au regard du droit national et du droit international.



Mais aussi de la tenue d’émissions radio interactives autour de l’ONLPL en tant que mécanisme national de prévention de la torture, de son mandat, de ses missions et de son importance dans le dispositif national de lutte pour de meilleures conditions de détention au Sénégal.



A travers cette intense activité, l’ONLPL vise à contribuer, en particulier dans ce contexte de la pandémie due à la Covid-19, à une meilleure prévention de la torture et autres mauvais traitements.



Au terme de cette mission, l’Observateur national émettra des rapports dans lesquels seront formulés des avis et/ou recommandations à adresser aux autorités concernées, pour une meilleure prise en charges des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Sénégal.