L'Ordre National des Experts du Sénégal (ONES) accueille 20 nouveaux auxiliaires de justice

Amath Sow, secrétaire général de l'ONES, a précisé que ces experts ont été agréés par le Conseil de l'Ordre, conformément aux dispositions de la loi du 17 février 2017 et de l'article 67 de son décret d’application. Cette loi exige que les experts prêtent serment de respecter la législation en vigueur et de s'engager avec dévouement dans l'exercice de leur profession.



Selon M. Sow, le rôle des experts est d’éclairer les juridictions dans tous les contentieux nécessitant un éclairage technique. "Ces experts sont désormais à la disposition des cours et tribunaux. Leur mission est d’apporter des éclaircissements dans des domaines spécifiques, afin d’aider les juges à prendre des décisions éclairées", a-t-il expliqué. Ces experts apportent une expertise précieuse dans des affaires où des connaissances techniques sont cruciales pour le jugement.



L'ONES, qui regroupe huit sections de spécialité technique à vocation économique, a pour mission première de se mettre à la disposition des juridictions. Ces sections couvrent des domaines variés, tels que la fiscalité, le commerce, l'industrie, l’immobilier, le maritime, la cargaison aérienne et terrestre, les machines et le corps maritime, l’automobile, ainsi que les incendies. Ces spécialités permettent aux experts de contribuer à la sécurisation et à la vulgarisation des activités économiques dans le pays.



La profession d'expert existe au Sénégal depuis 1964, et les membres de l'ONES jouent un rôle clé en collaborant avec les juridictions et en apportant leur expertise technique au service de la justice. Leurs interventions permettent d'assurer la précision et la transparence dans les procédures judiciaires, renforçant ainsi la confiance du public dans le système judiciaire sénégalais.