l'Otan doit s'assurer que l'Ukraine "l'emporte" sur la Russie, annonce Jens Stoltenberg

Le secrétaire général de l'Otan a estimé à Kiev que sa priorité était une victoire militaire ukrainienne sur la Russie et que la question de l'accession de l'Ukraine à l'Alliance serait débattue en juillet lors du sommet de l'organisation.



"L'avenir de l'Ukraine est dans la famille euro-atlantique, le futur de l'Ukraine est dans l'Otan. En même temps, l'objectif principal de l'Alliance, des alliés, est de s'assurer que l'Ukraine l'emporte", a relevé à Kiev Jens Stoltenberg, au côté du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.



Jens Stoltenberg a, en outre, ajouté que la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan sera discutée au sommet de Vilnius.



13 h 35 : "Il est temps" pour l'Otan d'inviter l'Ukraine dans ses rangs, lance Volodymyr Zelensky à Jens Stoltenberg

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pressé jeudi l'Otan d'inviter son pays à rejoindre l'Alliance et a demandé son aide pour "surmonter la réticence" des alliés à livrer à Kiev des armes cruciales pour combattre la Russie.



"Il est temps" pour l'Otan d'inviter l'Ukraine, a lancé M. Zelensky au secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg, en visite à Kiev, en demandant aussi à ce dernier "de nous aider à vaincre la réticence de nos partenaires concernant la livraison" d'armes "à longue portée, de l'aviation moderne, de l'artillerie, des véhicules blindés".



10 h 08 : le Danemark et les Pays-Bas vont livrer 14 chars Leopard 2 à l'Ukraine

Le Danemark et les Pays-Bas vont acheter, pour 165 millions d'euros, 14 chars Leopard 2 afin de les donner à l'Ukraine, qui réclame plus d'armes lourdes, a annoncé le ministère danois de la Défense.



"Les Pays-Bas et le Danemark annoncent aujourd'hui leur intention d'acquérir, rénover et donner à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A4 à la suite de notre collaboration fructueuse avec l'Allemagne pour la livraison d'au moins 100 chars Leopard 1A5", selon un communiqué du ministère.



Les chars seront fournis à partir de "début 2024", précise le ministère en indiquant que le coût estimé de 165 millions d'euros sera "partagé à parts égales" entre les deux pays.



Le secrétaire général de l'Otan en visite à Kiev

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est rendu à Kiev pour sa première visite dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe en février 2022.



Cette visite manifeste le soutien de l'Otan à l'Ukraine, qui s'apprête à lancer une contre-offensive. Jens Stoltenberg a rendu hommage aux soldats ukrainiens morts au combat et a observé les débris d'équipements militaires russes endommagés exposés sur une place dans le centre de Kiev, a constaté un photographe de Reuters.



2 h 42 : confusion autour de l'origine du flash dans le ciel de Kiev

Le flash observé dans le ciel de Kiev mercredi a suscité la confusion sur son origine, l'administration de la ville l'attribuant d'abord à la chute d'un satellite de la Nasa, avant que l'agence spatiale américaine n'affirme qu'il n'était pas encore entré dans l'atmosphère à ce moment-là.



L'agence spatiale américaine avait annoncé plus tôt dans la semaine que le satellite Rhessi, de quelque 300 kg, reviendrait dans l'atmosphère à une heure non déterminée mercredi. Mais dans un communiqué à l'AFP, la Nasa a affirmé que son satellite Rhessi n'était pas encore entré dans l'atmosphère au moment du flash lumineux observé au-dessus de Kiev.



Le Pentagone prédit que Rhessi "va rentrer dans l'atmosphère de la Terre à environ 20 h 50 mercredi (0 h 50 GMT jeudi) avec une fenêtre de plus ou moins une heure", a précisé la Nasa. "Aucun autre satellite de la Nasa n'est rentré dans l'atmosphère plus tôt aujourd'hui (mercredi)", a également indiqué l'agence.



2 h 29 : visite-éclair de Lavrov au Nicaragua avant Cuba

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a quitté, mercredi après-midi, le Nicaragua après quelques heures seulement de visite au cours de laquelle il s'est entretenu notamment avec le président nicaraguayen, Daniel Ortega.



Arrivé en début d'après-midi en provenance du Venezuela, le chef de la diplomatie russe a quitté Managua moins de quatre heures plus tard pour Cuba, dernière étape d'une tournée diplomatique en Amérique latine qui l'aura mené en premier lieu au Brésil.



"Les Occidentaux, sous l'égide de pays comme les États-Unis (...) essaient de faire proliférer leur hégémonie par des conflits comme en Ukraine", a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une déclaration télévisée avant son départ.



23 h 01 : un flash dans le ciel de Kiev dû à un satellite de la Nasa

Un flash dans le ciel de Kiev, qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, a été provoqué par la chute d'un satellite de la Nasa, selon l'administration de la ville.



"Vers 22 h (19 h GMT), la lueur d'un objet aérien a été observée dans le ciel de Kiev, a déclaré le responsable de l'administration militaire de la ville de Kiev, Sergiy Popko sur Telegram. "Selon des informations initiales, ce phénomène est la conséquence de la chute d'un satellite de la Nasa sur la terre", a-t-il ajouté.



L'alerte aérienne a été activée, a souligné Sergiy Popko, tout en précisant que "la défense aérienne n'est pas entrée en action".



Peu après, l'armée de l'air ukrainienne a également affirmé que le flash était "lié à la chute d'un satellite/météorite", tout en précisant que cela devait encore faire l'objet d'une clarification. "Les réseaux sociaux s'amusent en diffusant des memes aux soucoupes volantes, mais s'il vous plaît n'utilisez pas le logo officiel de l'armée de l'air pour faire des memes", a ajouté cette force.



L'essentiel de la journée du 19 avril

Une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, en particulier des munitions pour les systèmes d'artillerie, sera envoyée prochainement, a annoncé mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, alors même que Kiev a reçu dans la matinée ses premiers systèmes américains de défense anti-aérienne Patriot et des chars de combat légers français AMX-10.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu à la frontière avec la Biélorussie et la Pologne, dernier déplacement en date d'une longue série réalisée ces dernières semaines.



Avec AFP et Reuters