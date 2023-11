L’UEFA devient partenaire du Ballon d’Or

Lundi soir, la cérémonie du 67e Ballon d’Or a rendu son verdict. Et pour la huitième fois de sa carrière, l’attaquant de l’Inter Miami qui a glané cette récompense au nez et à la barbe du Norvégien Erling Haaland, qui devance à son tour la vedette tricolore, Kylian Mbappé. Quelques jours plus tard, le groupe Amaury, propriétaire de France Football et de L’Equipe, vient d’annoncer un nouveau partenariat avec l’UEFA qui entrera en vigueur dès 2024. Selon le quotidien sportif, l’instance dirigeante du football européen a décidé de «mettre ses compétences et son expertise au service pour inviter les plus grandes stars à participer à la soirée» tout «en développant la partie commerciale de l’événement» dans la mesure où le Ballon d’Or ne cesse d’attirer les foules depuis sa création en 1956.



«On est très heureux de s’associer à l’UEFA pour coorganiser le Ballon d’Or. Il y a une histoire commune entre nous, car le Ballon d’Or a été créé en 1956, un an après la Coupe d’Europe des clubs champions, dont L’Equipe est le co-créateur. La cérémonie a connu une évolution et s’est désormais étendue à l’échelle mondiale. Un partenariat avec l’UEFA a tout son sens parce que c’est un acteur mondial, qui peut rassembler les acteurs et les grandes figures de ce sport. On va désormais accélérer le profil international de cette cérémonie», a déclaré le directeur général du groupe Amaury, Jean-Etienne Amaury. À noter que le nom du trophée ainsi que la gestion des votes ne seront pas impactés par ce nouveau partenariat.