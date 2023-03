L’UEFA pourrait exclure le Barça de la Ligue des champions et de toutes les coupes d’Europe

Le scandale Negreira pourrait avoir de lourdes conséquences pour le Barça sur la scène européenne. Selon El Confidencial, l’UEFA suit de très près le déroulement des poursuites engagées contre le club pour avoir versé plus de sept millions d’euros à Enriquez Negreira, quand ce dernier occupait le poste de vice-président de la commission technique des arbitres (CTA).



L'UEFA s'intéresse de très près au dossier

La justice catalane a récemment poursuivi le club et ses anciens administrateurs pour "administration déloyale, corruption dans les affaires dans sa modalité sportive et faux documents". La juge d’instruction du tribunal de Barcelone a ainsi suivi la position du parquet selon laquelle les paiements au vice-président de la CTA étaient dirigés pour que Negreira fasse "des actions tendant à favoriser le FCB dans la prise de décisions des arbitres dans les matchs joués par le club, et donc dans les résultats des compétitions".



Le département d’intégrité de l’UEFA a envoyé un courrier à la Fédération espagnole (RFEF) le 24 février dernier pour demander des informations complètes sur cette question. Ce que la Fédé a accepté de faire, en se positionnant comme un relais entre la justice et l’UEFA. Si les faits dénoncés sont prescrits dans la loi sportive espagnole (ce n’est pas le cas pénalement), l’UEFA pourrait prendre des mesures de son côté. Elle envisage déjà de se joindre à l’affaire, comme la fédération espagnole ou le Real Madrid.



Le règlement de l’instance sur l’admission des clubs à ses compétitions se montre très clair. "L'admission à une compétition de l'UEFA pour les associations membres ou les clubs impliqués directement ou indirectement dans toute activité visant à organiser ou à influencer le résultat d'un match au niveau national ou international peut être refusée avec effet immédiat, sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires", indique le texte. L’implication du Barça dans le cas Negreira pourrait s’inscrire dans ce cadre.



Le Barça pourrait ainsi enfreindre l’article 50 des statuts de l’UEFA qui indique que toutes les personnes liées par les règles doivent s’abstenir de "toute activité visant à truquer ou à influencer le résultat au niveau national ou international". Si l‘instance européenne juge le Barça en faute, alors elle déclarera ce club "inéligible à participer à la compétition". Cette inéligibilité ne serait effective que pour une seule saison. La menace d’une telle sanction – qui pourrait être tranchée en juin - peut faire trembler le club, déjà en grande difficulté financière et qui compte sur la manne d’une qualification en Ligue des champions pour souffler.