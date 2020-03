L’UEFA prête à demander de l’argent aux clubs pour le report de l’Euro 2020 ?

Il y a quatre jours, l’UEFA annonçait la tenue d’une réunion de crise ce mardi suite à la propagation du coronavirus et aux multiples suspensions de championnats. Tout à l’heure, tous les regards seront donc tournés du côté de la Suisse où l’instance dirigeante du football doit faire plusieurs annonces. La Ligue des Champions et la Ligue Europa seront-elles annulées ? L’Euro 2020 sera-t-il reporté d’un an ? Aujourd’hui, ces scénarios sont clairement considérés comme possibles.

Concernant l’Euro, les dirigeants des différents championnats du Vieux continent ont bien fait savoir que le report serait la solution la plus judicieuse. L’idée est toute simple : caler l’Euro en 2021 permettrait de libérer plusieurs dates pour terminer les championnats et les Coupes d’Europe. Un plan somme toute logique, même si les compétitions interclubs de l’UEFA auraient de fortes chances de changer de format (rencontres disputées en terrain neutre, plus d’aller-retour, etc...).

En attendant, The Athletic a dévoilé ce soir une information qui laisse perplexe. L’UEFA serait ainsi d’accord pour décaler l’Euro d’un an, mais en échange, elle pourrait réclamer de l’argent aux clubs ! 300 M€ plus exactement. Ce montant correspondrait à la somme qu’un report d’un tel tournoi coûterait à l’UEFA. Info ou intox ? Face à la crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui, si cette information se confirme, l’image de l’UEFA risque d’en prendre un coup.