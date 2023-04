L’UEFA veut la peau du FC Barcelone, Harry Kane en pleine tempête en Angleterre

C’est la guerre entre l’UEFA et le FC Barcelone, Harry Kane prend cher outre-Manche et Simone Inzaghi n’a plus de joker à l’Inter, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



L’UEFA fait trembler le FC Barcelone



En Espagne, l’affaire Negreira, et la supposée corruption, prend une tournure inentendue et le FC Barcelone tremble ! En effet, l’UEFA s’en mêle et cela fait la Une de Marca ce matin où Aleksander Čeferin n’y va pas par quatre chemins ! Le président de l’UEFA a déclaré «le Barça, c’est très grave.» «Le président de l’UEFA déclare qu’il n’a jamais rien vu de tel dans le football. Čeferin met en garde contre l’affaire Negreira : "en ce qui concerne l’Europe, l’affaire n’est pas terminée.» Même chose en Une de AS qui rapporte que : «L’UEFA s’intéresse de près au Barça. Čeferin a déclaré sur l’affaire Neigera : "C’est l’une des situations les plus graves que j’aie jamais vues. Pour nous, il n’y a pas de prescription. L’instance européenne souhaite une procédure rapide afin que le TAS ne gèle pas une éventuelle sanction.» La démarche de l’instance dirigeante du football européenne est claire, elle veut la peau du Barça ! Cette affaire fait aussi les gros titres en Italie où Tuttosport indique que c’est «la revanche de Čeferin.» «La guerre dans le football européen est proche d’un tournant», ajoute le quotidien turinois.





L’Angleterre dézingue Harry Kane



En Angleterre, les choses ne s’arrangent pas pour Tottenham malgré le licenciement d’Antonio Conte il y a quelques jours. Dans le cadre de la 29e journée de Premier League, Les Spurs ont concédé le match nul (1-1) face à Everton. Une rencontre sous haute tension puisque deux joueurs ont été exclus : Doucouré pour les Toffees et Lucas Moura chez les Spurs. Mais un homme est dans l’œil du cyclone ce matin, c’est Harry Kane ! Le Daily Mail parle de la «tempête Kane» sur sa Une ! «Doucouré expulsé pour avoir giflé un joueur des Spurs. Harry est "embarrassé" et se retrouve sur le banc des accusés. Il marque ensuite sur penalty. Mais Keane égalise en fin de match pour Everton.» On retrouve l’international anglais et ce mauvais geste de Doucouré sur la couverture du Daily Telegraph : «Kane sous le feu des critiques dans l’affaire du carton rouge», explique le quotidien. Un match nul mais une mauvaise image renvoyée par le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise.



Inzaghi sous pression à l’Inter



En Italie, la demi-finale aller de la Coupe d’Italie fait la Une du Corriere dello Sport ! Et oui, la Juventus reçoit l’Inter ce soir. Et comme l’indique le quotidien, cette double confrontation pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Simone Inzaghi ! «Inzaghi, il n’y a pas grand-chose à garder d’Allegri. Ce soir Max peut décider de l’avenir de Simone.» Les Nerrazzuri n’ont pas vraiment le droit à l’erreur et devront battre la Veille Dame pour sauver leur saison, notamment au niveau national car on le rappelle, ils sont toujours qualifiés en la Ligue des Champions…