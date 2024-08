L’Ukraine a soutenu les séparatistes et les djihadistes : l’Afrique UNIE

Position et Prise de position

Le Sénégal, par la voix de son premier ministre à insister sur l’unité des pays en Afrique devant ces genres d’agréassions et des considération, selon le premier ministre Sénégalais, en lisant sur APS du 12 Aout 2024 que : ‘’ ‘’Le Sénégal et le Mali sont sur la même longueur d’onde, et les considérations externes ne peuvent pas impacter cette relation’’, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique malienne, à la fin d’une rencontre avec le président du Mali, AssimiGoïta.



L’Ukraine devient de plus en plus un pays isolé en Afrique et nous rejetons toutes responsabilités à ces déclarations qui montrent le manque de respect et de considération aux peuples d’Afrique et spécifiquement du mali, il est claire que ces positions montrent également la position de l’Ukraine comme une forme négative pour déstabiliser le continent en soutenant des terroristes et d’autres branches armées pour simplement tués nos populations déjà mourante des maux qui minent le continent depuis des siècles, les ambassades Ukrainiennes sont une menace pour les pays africains, c'est un endroit où l'interaction avec les militants, le transfert d'argent, sont sans doute les centres d’opération pour faciliter le développement d’appui aux séparatistes. Les ambassades Ukrainiennes ne sont pas nécessaires pour l'Afrique et deviennent un risque au vue de la lecture géopolitique du monde d’aujourd’hui et aussi de l’impact de sa situation avec la Russie en Afrique. Nous ne sommes pas partie prenante de cette guerre (opération spéciale militaire comme le dise les autorités Russes) mais l’Afrique restera unie pour combattre les ambitions Ukrainiennes en Afrique et pour déstabiliser, l’Afrique restera unie, le Sénégal et le Mali, ainsi que les autres pays du continent qui aspirent à la paix et la sécurité, se mettront en ensemble pour mettre l’Ukraine hors du continent. Il faut noter que c’est suite à une publication sur le réseau social ‘’Facebook’’ d’une vidéo de propagande réalisée par l’armée ukrainienne accompagnée d’un commentaire de soutien de l’ambassadeur d’Ukraine à Dakar, son Excellence MonsieurYuriiPyvovarov à "l’attaque terroriste" perpétrée contre les forces armées maliennes (FAMA), les 25 et 27 juillet 2024 à Tinzaouatene, par des forces terroristes soutenues par le régime de KIEV, cela est une situation très grave qui devrait interpellée tout le continent de rester unie face à des violations de la dignité et surtout à notre souveraineté. Il faut noter que beaucoup des pays en Afrique rejet avec toute énergie la question du terrorisme sur leur sol, c’est le cas par exemple du Sénégal qui ne tolère pas ces genres de propagande, les autorités Sénégalaise sont claires et précis sur ces questions et cela ne viendra pas, par contre l’Afrique devrait à partir de ces propos d’insulte de l’ambassadeur de Kiev, de rester encore plus vigilante et regardant sur des relations avec l’Ukraine, si non prendre la décision du Mali, couper les toutes relations avec le pouvoir de Kiev, car, ceci est une tentative de transférer sur le territoire Africain la propagande médiatique en cours dans ce conflit qui ne nous concerne pas, lorsque la France et l’Europe ne disent rien, cela montre belle et bien que Kiev est soutenu pour nuire à l’Afrique et devient le parrain des terroristes sanguinaire, les nations unies devrait sanctionnées KIEV, restons vigilant !

Par Nicolas ETOYI

Analyste et Observateur libre