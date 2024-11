L'Union européenne annonce que son contrat de pêche avec le Sénégal ne sera pas renouvelé

Cinq ans après le début de sa mise en application, le protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne (UE) arrive à son terme. Les navires européens devront donc quitter les eaux sénégalaises à l'expiration du protocole, le 17 novembre, et le « Sénégal ne recevra plus de contribution financière » dans le cadre de cet accord.



Selon un communiqué parvenu à Pressafrik, en raison des « défaillances constatées » dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), l'UE ne peut envisager le renouvellement du protocole tant que le Sénégal n’aura pas réalisé de « progrès suffisants » dans ce domaine.



« Le 27 mai 2024, la Commission européenne a pré-identifié le Sénégal comme pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN. Cette décision s'inscrit dans la politique de tolérance zéro de l'UE vis-à-vis de la pêche INN et fait suite à plusieurs années de discussions avec les autorités sénégalaises. Par souci de cohérence politique, la Commission européenne a adopté le principe de suspendre tout renouvellement d'un protocole de mise en œuvre d'un accord de partenariat de pêche avec un État côtier tant que cette décision n'est pas retirée », peut-on lire dans le communiqué.



Un dialogue formel entre les autorités sénégalaises et européennes sur les questions de pêche INN a été initié, avec pour objectif de résoudre les problèmes identifiés. Dans l'attente d'une évolution favorable, « l'accord de pêche entre l'UE et le Sénégal ne sera pas renouvelé. Les navires européens devront donc quitter les eaux sénégalaises à l'expiration du protocole, le 17 novembre, et le Sénégal ne recevra plus de contribution financière dans le cadre de cet accord de pêche ».



La Commission européenne prend note des engagements du nouveau gouvernement sénégalais visant à « remédier aux faiblesses du système de contrôle et de traçabilité du secteur et des produits de la pêche, et reste disponible pour accompagner et assister le Sénégal dans ces efforts », précise le communiqué.