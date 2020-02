L’activiste Ardo Gning poursuivi notamment pour "acte de nature à compromettre la sécurité publique" (avocat)

L’activiste Ardo Gning, auteur de l’#Opération_grille_palais, arrêté vendredi dernier à Tivaouane, puis placé en garde à vue au siège de la Division des investigations criminelles (Dic) pour "appel à l’insurrection" (article 80) a été déféré au parquet de Dakar ce lundi.



Selon son avocat Me Khoureysi Ba, à PressAfrik, il est suspecté "d’actes de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves ou à enfreindre les lois du pays. Ce sont des faits graves, qui nécessite l'ouverture d'une enquête".



L'avocat d'ajouter: "On parle d'actes, alors qu'on a affaire à une vidéo. C'est la liberté d'expression qui est encore frappée de plein fouet. Il ne faut pas qu'on se réfugie derrière des actes. Il n' y pas d'actes. Il y a l'expression d'une opinion. Les grilles du Palais ne sont pas un sanctuaire, il doit être possible à tout Sénégalais d'aller se plaindre".