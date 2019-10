L’activiste Karim Xrum Xakh gravement malade: Guy Marius Sagna et ses camarades appellent au secours

L'activiste Abdou Karim Gueye "Xrum Xakh" est tombé gravement malade. Selon ses amis et camarades activistes, santé se détériore de jour en jour, malgré deux (2) interventions chirurgicales.Sur les réseaux sociaux, ils demandent le soutien de tous pour une prise en charge d'urgence via une campagne de collecte de fond.C'est dans ce cadre que l'activiste Guy Marius Sagna a publié un message assez fort sur sa page Facebook pour faire un témoignage sur Abdou Karim Gueye et appeler les Sénégalais à réagir pour sauver sa vie.

"La première fois que je suis allé lui rendre visite à l'hôpital, la première chose qu'il m'a dite a été :

"Guy, fut combat bi toll?" ("Guy où en est le combat?"

Malgré la fatigue et l'inquiétude, cela provoqua le fou rire de son épouse.

Et moi de le regarder dans les yeux en réprimant un sourire : "le combat qui vaille aujourd'hui est celui de rester en vie."