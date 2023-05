L’actrice qui a donné un rein à Selena Gomez en colère contre la chanteuse: “C’est très ingrat”

Selena Gomez souffre d’une grave maladie auto-immune appelée lupus. Cette affection lui a notamment provoqué une insuffisance rénale qui a nécessité une greffe de toute urgence. C’est ainsi qu’en 2017, pour aider son amie, l’actrice Francia Raisa a accepté de lui donner un rein. À l’époque, Selena Gomez avait publié un message de remerciement bouleversant sur ses sociaux, avec une photo d’elle et de son amie à l’hôpital juste après la transplantation.

Consommation d’alcool

L’actrice aurait du mal à accepter que Selena Gomez continue à boire de l’alcool, tout en ayant pleinement conscience que c’est très mauvais pour ses reins. Même ses médecins lui auraient fortement déconseillé la consommation de boissons alcoolisées. La comédienne de 34 ans estime que Selena Gomez ne prend pas assez soin de sa santé ni du rein qu’elle lui a donné, rapporte El Cucuy. “On perd tout simplement des amis quand l’amour, l’argent et la célébrité sont en jeu”, a-t-il ajouté. “Je comprends, ma fille n’a pas donné son rein pour que Selena puisse boire à des fêtes. C’est très ingrat de sa part.”

Messages haineux

Francia Raisa, quant à elle, s’est désabonnée de Selena Gomez sur les réseaux sociaux. Elle refuse cependant de s’exprimer sur leur relation dans les médias, notamment pour éviter les messages haineux et menaces de la part des fans de la chanteuse. En effet, par le passé, Francia Raisa s’est déjà fait harceler par des groupies de Selena Gomez. Dans une récente interview, elle expliquait notamment: “Un jour, une personne m’a dit: ‘J’espère qu’ils t’arracheront l’autre rein, salope’, et ça m’a vraiment blessée.”

Mais six ans plus tard, les choses ont complètement changé. Selon El Cucuy, le père de Francia Raisa, les deux jeunes femmes n’ont plus aucun contact, et ce, depuis un bon moment. Interrogé sur la raison pour laquelle sa fille n’est pas apparue dans le documentaire de Selena Gomez, sorti en 2022 sur Apple TV, l’homme a répondu en expliquant que les deux actrices étaient en froid.