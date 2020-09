L’administration pénitentiaire annonce la reprise des visites aux détenus

La tendance baissière des chiffres de la pandémie de Coid-19, notée depuis plus de trois semaines au Sénégal a poussé l’Administration pénitentiaire à prévoir la reprise des visites aux détenus.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le service de Communication de l’Administration pénitentiaire annonce cette reprise pour le 1er octobre prochain. Toutefois elle se fera sur la base d’un certain nombre de mesures. Pour éviter les grands rassemblements de visiteurs devant les établissements pénitentiaires et mieux réguler les visites, les détenus devront inscrire eux-mêmes les noms de leurs parents et proches devant les visiter. Chaque détenu ne pourra bénéficier que d’une visite tous les 15 jours.



Les détenus en zone de transit et de quarantaine à la Maison d’arrêt du Cap Manuel et dans les lieux de quarantaine des autres maisons d’arrêt ne sont pas concernés par la mesure. Document !