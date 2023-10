L’aéroport de Saint-Louis démontre sa capacité opérationnelle

Le rallye se tient tous les ans. Cette année, elle a vu la participation de l’Armée de l’air avec ses partenaires dans la formation des pilotes et techniciens de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (AIMAC), Air Formation et Aéropyrenées. Le rallye donne aussi l’opportunité aux enfants des établissements scolaires de la vieille ville et ceux du personnel de l’aéroport et des autres structures de bénéficier d’un baptême de l’air. Les organisateurs, séduits par les installations de l’AIOMN, ont saisi l’occasion pour célébrer les 40 ans du rallye. Un anniversaire matérialisé par l’installation d’une plaque commémorative.



« L’aéroport de Saint-Louis a déjà l’habitude d’accueillir cette activité. Le personnel de Saint-Louis a l’habitude de gérer cet évènement, Il coordonne avec les responsables pour que cela se passe dans de bonnes conditions », a déclaré Mme Moussoukro Camara, commandant de l’aéroport.

Vingt-six (26) avions participant au rallye Toulouse - Saint-Louis ont atterri à l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye. Une opération conduite de main de maître par le commandant de l’aéroport, Mme Moussoukro Camara et ses collaborateurs qui a été bien saluée par les organisateurs du rallye.« Tout s’est bien passé. Les avions ont atterri dans un aéroport moderne », s’est réjoui Daniel Vachet , directeur des vols. « Nous sommes satisfaits. Vous avez un excellent outil pour faire la promotion du tourisme. Vous avez un très bel outil. Les gens sont gentils », a ajouté le Directeur des vols.