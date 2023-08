L’affaire Dembélé secoue la Catalogne, l’offre étonnante de Chelsea pour Kylian Mbappé

La presse catalane résignée pour Ousmane Dembélé, l’offre de Chelsea pour Kylian Mbappé est connue, une porte de sortie inattendue s’offre à Sergio Ramos, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



La presse catalane fait ses adieux à Dembélé



Le feuilleton Ousmane Dembélé aurait pu se terminer hier, mais il devrait durer encore une petite semaine. En ce 1er août, la clause de 50M€ du Français n’existe plus. Pour autant, une arrivée de Dembouz est PSG est toujours d’actualité, comme on vous l’a révélé. Le joueur de 26 ans souhaite partir de manière classe et a demandé au Barça de négocier avec le PSG.





Dans cette histoire, le club catalan pourrait ainsi toucher une indemnité de transfert. En Catalogne, ce geste de la part du Français est plutôt bien accueilli, même si son transfert secoue la presse espagnole. «Adieu Dembélé», lance le journal Sport sur sa Une. Le journal AS estime que ce sont des «adieux élégants».





Le Mundo Deportivo de son côté rapporte que le Français a bien fait le voyage avec ses coéquipiers à Las Vegas, même si son départ est imminent. Le journal Marca, pro-madrilène, constate que ce futur départ pousse un peu plus Mbappé vers la sortie. Vous l’aurez compris, en Catalogne, le départ de Dembélé semble déjà acté dans les têtes.



L’offre surprenante de Chelsea



Comme pour Ousmane Dembélé, le 31 juillet était une date importante pour Kylian Mbappé. Pas de clause de départ, mais de prolongation ici. Chose que le Français n’a évidemment pas faite.



L’Equipe explique dans ses pages intérieures que le Kyks campe sur ses positions. Contrairement à ce qu’il laisse paraître, le natif de Bondy serait très énervé face aux récents évènements et sa mise à l’écart pour la tournée au Japon.





Un départ est donc toujours d’actualité. Le Real Madrid joue la montre, Liverpool a fait une offre de prêt avec option d’achat. Hier, on vous parlait de l’intérêt de Chelsea et la nature de l’offre est connue comme le rapporte le Daily Mirror.





Contrairement à ce qui était évoqué, à savoir une offre incluant du cash plus des joueurs, les Blues auraient proposé un prêt, comme Liverpool. Une proposition étonnante qui devrait être balayée par l’intéressé puisqu’on rappelle que Chelsea ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine !



Ramos avec Icardi ?



Galatasaray n’a rien à envier à l’Arabie saoudite et ses millions ! Très souvent pendant ce mercato, Fotomaç nous lâche des bombes avec des rumeurs concernant le club stambouliote ! Et ce mardi comme vous pouvez le voir, la bombe s’appelle Sergio Ramos ! Libre depuis la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, l’Espagnol se cherche toujours un dernier challenge.



Si le joueur de 37 ans a été associé à des rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite ou encore en MLS, ce dernier n’a pour le moment reçu aucune offre officielle.





L’étonnante piste Galatasaray pourrait donc s’avérer être une belle option, d’autant que le club turc disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.



L’affaire serait même proche d’être bouclée puisqu’à en croire le média turc, un accord aurait déjà été trouvé avec l’Espagnol. Il viendrait compenser le futur départ de Victor Nelsson et retrouverait son ancien coéquipier du PSG Mauro Icardi.