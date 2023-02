L’affaire Hakimi choque la planète foot, une porte de sortie en or s’offre à Pogba

Achraf Hakimi dans de sales draps, Paul Pogba a une touche en Turquie, Naples veut blinder son crack Kvaratskhelia, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



L’affaire Hakimi fait grand bruit

Le PSG a été plutôt bien représenté à la cérémonie du trophée The Best avec Lionel Messi donc, mais aussi Kylian Mbappé et Achraf Hakimi qui ont été élus dans le onze de l’année. Mais pour le joueur marocain, c’était un peu une parenthèse enchantée, car hier soir, Le Parisien a révélé une sacrée bombe.



Selon le quotidien régional, Hakimi est visé par une enquête pour viol. Une jeune femme de 23 ans a accusé le joueur parisien de viol, sans toutefois vouloir porter plainte. Un scandale sexuel qui fait grand bruit un peu partout en Europe. En Italie, dans le Corriere dello Sport et en Espagne, dans Marca l’info est relayée dans leurs pages intérieures.



Direction la Turquie pour Pogba ?

315 jours après son dernier match officiel, Paul Pogba pourrait enfin refouler les pelouses ce soir face au Torino. Il figure en tout cas dans le groupe. Pour le joueur, ce sera évidemment la fin d’un long cauchemar.



Pour la Juve, ce sera finalement l’occasion d’avoir un petit retour sur investissement puisqu’on rappelle que le Français n’a toujours pas disputé la moindre minute depuis son retour dans le Piémont.



Évidemment, la Vieille Dame ne précipitera pas son retour après tant de mois d’absences. L’objectif sera de remettre le joueur de 29 ans sur pied. Pour mieux le vendre ? C’est peut-être l’objectif, car on apprend ce matin par le média turc Fotomac que Galatasaray rêve de s’offrir le Français.



Le club stambouliote veut continuer à renforcer son effectif après l’arrivée de Zaniolo cet hiver. Et la renommée mondiale de Paul Pogba pourrait donner un coup de projecteur au projet de Galatasaray.