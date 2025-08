L'affaire Jérôme Bandiaky et Sakory Ka évoquée devant la Chambre d'accusation le 18 août prochain

L'affaire Jérôme Bandiaky sera examinée par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar le 18 août prochain, suite à l'appel du Procureur contre l'ordonnance du Doyen des juges.



En effet, au terme de son instruction, le Doyen des juges avait renvoyé Jérôme Bandiaky et Sakory Ka devant la juridiction de jugement pour diverses infractions, tout en accordant un non-lieu à Bathie Ba.



Toutefois, le Procureur a interjeté appel de cette décision, en particulier concernant Sakory Ka, le frère de l'ancien ministre Doudou Ka, mais d’après « Les Echos », même s'il n'est pas directement concerné, l'appel du parquet implique en quelque sorte Jérôme Bandiaky.



Jérôme Bandiaky, alias « sniper » a été interpellé à la suite d'agitations intervenues, lors de la période préélectorale de mars 2024. À cet effet, il est poursuivi pour « détention illégale d'armes et de munitions, obtention d'avantages indus et escroquerie au service ». Des faits, que l'inculpé a nié durant toute la procédure.



S'agissant de l'appartement de fonction, il a informé qu'il lui a été octroyé par Aminata Touré, alors Premier ministre en tant que garde, rapprochée. Pour ce qui est de l'arme, il a reconnu en détenir et a tenté d'expliquer, sans convaincre manifestement, dans quelle condition il l'a obtenue.



Ces faits, survenus avant la présidentielle dans un climat de tension, sont également à l'origine de l'interpellation de Sakory Ka, le frère de l'ancien ministre Doudou Ka. Il est renvoyé la juridiction de jugement pour détention illégale d'armes sans autorisation et trafic d'armes.