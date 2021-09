L’affaire de Mbella suite, après l’indignation, la condamnation…

La justice ivoirienne n’a pas trainé. Deux jours après l’émission de télé-réalité qui a choqué toute la Côte d’Ivoire, les deux protagonistes de l’affaire ont été jugés et condamnés hier.



« L’audience de comparution immédiate de Yves de Mbella et Traoré Kader, poursuivis pour les chefs d’apologie du viol et d’outrages publics à la pudeur, s’est déroulée hier mercredi au palais de justice d’Abidjan-Plateau, relate L’Intelligent. Yves de Mbella a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 2 millions de FCFA d’amende ; Traoré Kader a pris, lui, 2 ans fermes assortis de 500 000 FCFA d’amende. »



Pleurs et regrets…

L’animateur s’est expliqué devant le juge, relate le quotidien abidjanais : « L’objectif était de sensibiliser les personnes qui n’ont pas été victimes de viol et compatir pour celles qui l’ont été (…) Je demande pardon à tous ceux que mes propos ont choqués », a déclaré Yves de Mbella, avant de fondre en larmes pendant les plaidoiries de ses avocats.



Quant à Traoré Kader, pointe L’Intelligent, présenté durant l’émission comme ex-violeur, « il a révélé à la barre qu’il n’avait jamais été condamné pour viol ni commis de viol : 'c’est de la fiction, a-t-il expliqué, j’étais dans un rôle. C’était la première fois que j’étais invité sur un plateau de télé et je me suis dit qu’avec cette émission je pouvais avoir de l’aide, parce que j’aime le cinéma. Je n’ai pas pensé à l’ampleur que les choses allaient prendre. Je suis du genre à réfléchir après avoir agi. Je demande pardon'. »

Commentaire de L’Intelligent : « Traoré Kader voulait faire carrière dans le cinéma et la lucarne qui lui a été offerte par Yves de Mbella va plutôt le conduire en prison. »



D’autres têtes pourraient bien tomber !

On en parlait déjà hier : cette émission diffusée lundi soir la chaîne NCI a provoqué une vague d’indignation sans précédent en Côte d’Ivoire.



En fait, pointe L’Infodrome, « l’acte posé par l’animateur sur les antennes de la NCI avait été unanimement condamné avant que ne se prononce la justice. Tant les associations féministes et de défense des droits de l’homme avaient sévi, les politiques n’étant pas non plus en marge, de même que les internautes ivoiriens qui appellent à sanctionner toute l'équipe de production de la chaîne. (…) Yves de Mbella condamné, la vie peut reprendre. Les regrets n'y pourront rien. Chacun est averti. »



Qui plus est, croit savoir le site Connection ivoirienne, « d’autres têtes vont tomber à la suite de cette émission obscène, notamment des supérieurs hiérarchiques de l’animateur. 'Une réunion du Conseil d’administration de la chaîne NCI est prévue pour cette semaine. Même le directeur général de la chaîne, Ange Guéi, n’est plus à l’abri d’un limogeage ou d’une suspension, vu la tournure prise par les choses', indique une source proche de la NCI. »



La toile ivoirienne à l’unisson…

Il est vrai que le choc a été unanime dans tout le pays. C’est ce que relève Le Monde Afrique : « très vite, la séquence (où Traoré Kader mime et commente un viol avec un mannequin) a été relayée et commentée sur les réseaux sociaux ainsi que dans des groupes hébergés par la messagerie WhatsApp. D’ordinaire très clivée, la toile ivoirienne a cette fois-ci dénoncé à l’unisson tout au long de la soirée et le lendemain, mardi, ce triste épisode de la télévision de Côte d’Ivoire. En 24 heures, plus de 21 000 tweets 'condamnant avec force l’émission' ont été recensés par le compte Twitter Afriques connectées. De nombreux artistes et sportifs ivoiriens ont eux aussi fait part de leur indignation. Certains ont d’ailleurs annoncé qu’ils annulaient leur présence prévue à des émissions de la chaîne privée. »



Enfin, condamné donc et « interdit de plateau, relève encore Le Monde Afrique, Yves de Mbella ne pourra pas animer, comme prévu, la cérémonie de Miss Côte d’Ivoire qui se tiendra samedi. 'Même sans cette annonce de la Haute Autorité, il n’aurait pas pu présenter l’émission, explique un connaisseur de l’audiovisuel ivoirien. La pression était forte sur les sponsors et les marques associées à l’événement'. »