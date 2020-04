L’âge de la retraite des médecins et pharmaciens bientôt prolongé

Les blouses blanches vont enfin obtenir gain de cause. Le chef de l’Etat a validé leur vieille requête qui était la prolongation de l’âge de retrait. Pourtant, Macky et son gouvernement se sont toujours opposés farouchement à cette demande.



En effet, le Conseil des ministres a examiné et adopté mercredi, le projet de loi, complétant certaines dispositions de la loin 81-52 fixant limite d’admission à la traite à la retraite des médecins, pharmaciens chirurgiens-dentistes et des docteurs vétérinaires.



Reste maintenant à déterminer l’âge exact d’admission à la retraite qui sera entre 62 et 65 ans.