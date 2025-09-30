L'ambassadeur d’Afrique du Sud en France retrouvé mort au pied d’un hôtel

Au lendemain de sa disparition, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, l’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, vient d’être retrouvé mort au pied de son hôtel. Recherché depuis lundi, se serait défenestré du 22e étage d’un hôtel de la porte Maillot.



Son corps a été retrouvé ce mardi "à l’aplomb de l’hôtel Hyatt" de la porte Maillot, confirme le parquet de Paris au Parisien. Le diplomate de 58 ans se serait vraisemblablement défenestré du 22e étage de l’hôtel 4 étoiles.



"Un message très inquiétant de sa part"



Le Parisien rapporte qu'une enquête a été ouverte à la police judiciaire parisienne. Un magistrat de permanence "se rend sur place", précise le parquet.



Contactée, l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris restait injoignable ce mardi matin.La disparition du diplomate avait été signalée par sa femme lundi, qui avait déclaré avoir "reçu un message très inquiétant de sa part dans la soirée", selon le parquet de Paris.



Selon de premiers éléments, son téléphone avait borné pour la dernière fois vers 15 heures, lundi, dans les environs du bois de Boulogne, à Paris. Redoutant déjà un possible suicide, les policiers avaient quadrillé le bois.



