L'ambassadeur des Etats-Unis sur le Pétrole et le gaz sénégalais : "mon travail c'est de..."

Interrogé sur le "silence" des firmes américaines dans l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, l'Ambassadeur refuse le terme "silence" et s'explique :"Je ne parlerais pas de silence des firmes américaines. Le 4 juillet dernier, lors de la célébration de l'Independance Day (l'indépendance des USA), nous avons organisé un petit exposé pour montrer ce que les firmes américaines font au Sénégal. Et nous avions plus de 30 compagnie américaines qui étaient venues exposer. Pour le pétrole et le gaz, nous avons la compagnie Kosmos (Energy) qui a travaillé sur le site où on a découvert du gaz. Maintenant nous travaillons avec une autre compagnie pétrolière privée pour essayer de voir comment continuer dans ce secteur".S.E Tulinabo Mishungi de préciser que son travail réside aussi dans le fait de donner aux entreprises privées américaines des informations sur le marché sénégalais afin d'intéresser celles-ci à la possibilité de venir investir au pays de la Téranga. "Mon travail, sur le plan commercial, c'est de faire en sorte que les compagnies américaines soient informées de ce qu'il y a ici au Sénégal. Et que les compagnies américaines qui le veulent, puissent compter sur l'ambassade afin de les aider à mieux pénétrer le marché. On fait en sorte aussi que les compagnies américaines soient capables de compétir au même pied d'égalité que les autres compagnies du monde. Notre travail donc, c'est aussi d'informer les compagnies américaines des opportunités que le marché sénégalais offre", a-t-il déclaré devant les journalistes de PressAfrik, lors de sa visite mardi dans leurs locaux