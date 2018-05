L'ancien DG des Douanes Boubacar Camara qualifie le rapport de l'ITIE de manipulation

Le rapport de l’Initiative pour la transparence des industries extractives ( Itie ) révélant le classement du Sénégal à la première place africaine en ce qui concerne les progrès satisfaisants en termes de gestions des ressources naturelles, est une pure manipulation. C'est du moins ce que pense Boubacar Camara , ancien Directeur général des Douanes sénégalaises et leaders du mouvement " Jengu " (révolte) .



Selon lui, ce rapport est tout simplement de la poudre aux yeux. « Ca fait partie des manipulations qu'on fait croire aux gens. Ici au Sénégal, on a vu des gens qui se lèvent et qui ne travaillent pas, et qui te mettent des immeubles à 300 millions de francs Cfa . Parce que tout simplement, ils font de la politique », a indiqué M. Camara , qui souligne par ailleurs que les 8 milliards de francs Cfa du président de la République (fonds politiques) sont incroyable alors que le Sénégal est un pays pauvre. « Les marchés publics sont confiés à des affairistes qui sont sponsorisés. Toutes les ressources du Sénégal doivent être aliénées dans des conditions de transparences à travers une procédure d’information et par le biais de l'Assemblée nationale », a-t-il dit au cours de l'émission Grand Jury dont il était l'invité ce dimanche 27 mai



Ainsi, M. Camara reste convaincu qu’il faut que tout le monde soit informé de la manière dont les ressources sont aliénées. Il indique également que toutes les autorités doivent utiliser les ressources halieutiques, gazières pour financer les infrastructures structurantes au lieu d’aller emprunter de l’argent. « Tout ce qu’on gagne et qui vient de notre sous-sol, de notre sol et de notre mer doit servir à réaliser nos infrastructures. Donc on va réaliser sans endettement. Cela doit servir également à avoir une autonomie énergétique qui permette l’industrialisation pour pouvoir transformer », a laissé entendre l’ancien Directeur général des douanes sénégalaises.



Boubacar Camara est également titulaire d'un Doctorat en Droit à l'université Pierre-Mendes de Grenoble 2 (France)