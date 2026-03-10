Réseau social
L’animateur Daouda Waly Ndiaye placé en garde à vue pour « offense au chef de l'État »



L’animateur Daouda Waly Ndiaye a été placé en garde à vue à la Section de recherches ce mardi. Cette arrestation fait suite à la tenue de propos jugés offensants et à la diffusion d'une caricature visant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Selon les informations rapportées par le média I2N, il est reproché à l'animateur d'avoir publié une image parodique du chef de l'État, accompagnée de commentaires désobligeants. Ces éléments ont été considérés par les autorités comme une atteinte à l'institution présidentielle.

L'enquête, actuellement en cours dans les locaux de la gendarmerie, devra déterminer les chefs d'accusation exacts. Au Sénégal, les délits « d'offense au chef de l'État ou de diffusion de contenus jugés séditieux » peuvent entraîner des poursuites judiciaires immédiates.

Mardi 10 Mars 2026 - 21:43


