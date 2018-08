L’animateur "Guin Thieuss" à la Dic : Thione Seck, Waly, Viviane et Kiné Lam bientôt convoqués

De son vrai nom Mamadou Kamité, Guin Thieuss reproche à ses "amis" de « s’être allié avec Thione Seck, son fils Waly le producteur Aziza pour lui vendre une même date au Canada et au Texas ».



« Après avoir présenté, en tant que MC sous contrat, le concert qu’animait Viviane Ndour, à Montréal en 2017, organisé par Madiop Fall de Thiossane production, j’ai découvert par la suite qu’ils m’ont utilisé comme couverture, afin de faire rentrer des gens au Canada de manière frauduleuse », a confié Guin Thieuss, aux enquêteurs, selon Les Echos.



Mamadou Kamité a aussi soutenu aux enquêteurs que Thione Seck leur a « vendu une même date de concert, Wally et le Ram Daan au Canada le 4 septembre 2016, en même temps tant qu’un promoteur au Texas, et ils se sont permis d’encaisser mon avance. Les frais de l’organisation avaient coûté plus de 12 millions fcfa ».



« Des convocations seront distribuées à toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire. Les chanteuses Kiné Lam et Viviane Ndour sont annoncées à la Dic », a annoncé Les Echos.