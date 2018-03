L'arbitrage vidéo autorisé pour la Coupe du monde de football

Une décision historique ! Ce samedi matin, l’International Football Association Board réuni à Zurich (Suisse) a validé l’introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans les lois du jeu. Après deux saisons d’expérimentation, cette décision majeure, comme il s’en produit une fois tous les cinquante ans, va entrer en application à partir de la prochaine Coupe du monde en Russie (du 14 juin au 15 juillet) et dès le début de saison 2018-2019.



La vidéo sera circonscrite à quatre cas de figure : après un but marqué, un pénalty, un carton rouge direct et lorsque l’arbitre se trompe sur l’identité d’un joueur averti.



La décision a été prise «à l'unanimité» des membres de cette instance, explique-t-elle dans un communiqué. L'autorisation d'un quatrième remplacement pour une équipe en cas de prolongation a également été actée.



«L’assistance vidéo est bonne pour le football», selon le patron de la Fifa



«C'est une nouvelle importante dans le football. Ce sujet était discuté depuis des décennies. On avait décidé de tester la VAR en mars 2016, parce que si on ne l'essaie pas, on ne saura jamais si ça marche», a expliqué le président de la Fifa, Gianni Infantino, en conférence de presse.



Au bout de la phase de tests, « on est arrivés à la conclusion que la VAR est bonne pour le football, pour l'arbitrage, qu'elle amène plus de justice, et c'est pour cela que nous l'avons approuvée », a-t-il ajouté.



La décision d'appliquer la VAR et le quatrième remplacement pour la Coupe du monde devront encore faire l’objet d’un vote positif lors du prochain Conseil de la Fifa, le 16 mars à Bogota. «Nous encourageons le Conseil à prendre une décision favorable à cet égard», a poursuivi Infantino.

La VAR est la deuxième incursion technologique dans le foot après l'introduction de la goal-line technology lors du Mondial-2014.



Le corps arbitral international a désormais trois mois et demi pour huiler la communication entre les assistants vidéo et l'arbitre central en vue du Mondial.