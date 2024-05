L’armée mauritanienne sur le point d’attaquer le Mali? Attention à cette infox

La vidéo circule activement sur TikTok ces derniers jours. On y voit des centaines de pick-up militaires, surmontés de canons antiaériens bitubes, parfaitement alignés les uns à côté des autres. Des militaires en tenue camouflage sable se tiennent fièrement debout sur les capots des voitures, dans le vacarme des klaxons. La légende affirme que « la Mauritanie prépare une grande offensive et déplace des milliers de blindés à la frontière malienne après le massacre de villageois mauritaniens par l'armée malienne ». Un internaute ajoute que « l’armée mauritanienne est à quelques kilomètres des frontières et va prendre le Mali en deux heures ».