L’arrivée surréaliste de 95 migrants partis du Sénégal dont 3 femmes, 8 enfants et un bébé aux Îles Canaries

Ils ont frôlé la tragédie, le naufrage, la

mort. Mais le destin héroïque et surréaliste de ces 95 migrants partis du Sénégal le 10 Novembre dernier dans cette embarcation (photo) était d’arriver en vie dans les Îles Canaries ce dimanche.



Ce fut un périple très difficile de 7 jours en mer. Leur pirogue était défectueuse et prenait l’eau. Ils ont passé les dernières 24 Heures à évacuer l’eau pour ne pas qu’elle coule.



Ils ont dû puiser au plus profond de leur instinct de survie pour atteindre la terre ferme avec cette embarcation qui a coulé peu de temps après leur arrivée sur l’Île. Ils ont fait tout ça avec 3 femmes enceintes, 8 enfants de moins de 10 ans et 1 bébé en âge d’allaitement…



Les Secours espagnols sont actuellement à la recherche d’une pirogue qui est partie du Sénégal le 31 Octobre avec des dizaines de migrants. Plus le temps passe, plus leurs chances de survivre s’amenuisent. Il y a également d’autres pirogues portées disparues depuis plusieurs jours.