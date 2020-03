L'artiste malienne Rokia Traoré incarcérée en France

Le mandat d'arrêt international dont Rokia Traoré fait l'objet a été émis fin 2019 par la justice belge pour « enlèvement, séquestration et prise d'otage ». Les faits concernent la fille que Rokia Traoré a eue avec son ex-compagnon belge, Jans Goosens. Le tribunal de première instance de Bruxelles a donné la garde exclusive de l'enfant à son père, une décision dont la chanteuse malienne a fait appel.



Mardi 10 mars, Rokia Traoré arrivait par avion de Bamako pour se rendre en Belgique où elle devait justement assister à son audience auprès de la cour d'appel de Bruxelles. Elle a finalement été arrêtée lors de son escale à Paris, selon son avocat, Me Kenneth Feliho.



Plainte contre l'ex-compagnon



Celui-ci explique aussi que Rokia Traoré refuse de remettre sa fille à son ex-compagnon, car une plainte a été déposée à l'encontre de ce dernier pour attouchements sexuels sur l'enfant.



Rokia Traoré est actuellement placée sous écrou à la prison de Fleury-Mérogis en attendant que la chambre d'instruction du tribunal de Paris décide de son extradition vers la Belgique mercredi prochain. L’artiste encourt une peine de cinq ans de prison, selon Me Feliho.