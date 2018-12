L’autoroute Ila Touba réservée seulement aux autorités et ambulances

Inaugurée le jeudi 20 décembre 2018, par le chef de l’Etat Macky Sall, l’autoroute à péage Ila Touba, a été ce vendredi fermée au grand public. Seules les autorités et les ambulances sont autorisées à y circuler. C’est le constat fait par les conducteurs de transport en commun qui se sont vu interdire son accès ce matin.



«L’autoroute Ila Touba a été inaugurée jeudi. Et, aujourd’hui, nous avons emprunté la route et à notre grande surprise on nous a bloqués, nous les transporteurs en commun. Seules les autorités et les ambulances sont autorisées à passer », peste un des conducteurs de taxi, Abdoulaye Fall.



Et de poursuivre, «Ils nous exigent une autorisation ou un laissez-passer. Nous sommes obligés de rebrousser chemin avec ces longues files de voitures».



Ces transporteurs en commun soulignent qu'aucune information ne leur a été fournie.