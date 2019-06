L’avant-dernier entrainement des "Lions" du Sénégal se déroule à Alicante (Espagne)

Les "lions" du Sénégal ont effectué leur avant dernière séance d’entrainement ce matin à Alicante (Espagne) précisément au somptueux complexe Pinatar Arena Center. Aprés la publication officielle des joueurs retenus pour participer à la prochaine CAN, le groupe d’Aliou Cissé qui était composé de 25 joueurs a été réduit à 23.



Les deux milieux de terrain Santy Ngom et Sidy Sarr qui ont été recalés n’ont donc pas participé à la séance ; idem pour Sadio Mané qui va bientôt rejoindre la tanière.



A travers les différents ateliers, l’accent était surtout mis sur la charge physique, la transmission du ballon et les combinaisons techniques qui seront des éléments déterminants lors de la prochaine Coupe d'Afrique des nations.



Avant cette séance, les "lions" avaient livré la veille un match amical contre une sélection locale ; le Murcie battue (7-0).

Selon Cheikhou Kouyaté, capitaine des lions ce match leur a permis de mieux travailler la conservation du ballon et l’adresse devant les buts. Il estime que l’équipe est bien présente maintenant et qu’elle va passer à la vitesse supérieure pour les dix prochains jours qui les séparent de la CAN.



Les coéquipiers de Cheikhou Kouyaté vont effectuer leur dernier galop à Alicante ce jeudi après midi, avant de rejoindre le Caire le vendredi matin et continuer à Ismaïlia où ils joueront un match amical contre le Nigeria le 16 juin 2019.