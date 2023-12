L’aveu de Lionel Messi sur l’Arabie saoudite

Vainqueur du Ballon d’Or 2023, Lionel Messi (36 ans) a vécu une année folle, marquée par un mercato d’été agité. En fin de contrat, l’Argentin a quitté le PSG. Libre, il a été sollicité par le FC Barcelone, Al-Hilal et l’Inter Miami. Le champion du monde 2022 a opté pour la franchise de MLS. Mais il a avoué qu’il avait hésité lors d’une interview accordée au Times. Un média qui l’a d’ailleurs élu sportif de l’année.



« La vérité est qu’heureusement, j’avais plusieurs options intéressantes sur la table, et j’ai dû les analyser et réfléchir, peser le pour et le contre avec ma famille, avant de prendre la décision finale de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais cela n’a pas été possible. J’ai essayé de revenir, mais cela n’est pas arrivé. Il est également vrai que plus tard, j’ai beaucoup pensé à aller dans la ligue saoudienne. Je connais le pays où ils ont créé une compétition très puissante qui peut devenir une ligue importante dans un avenir proche. En tant qu’ambassadeur du tourisme du pays, c’est une destination qui m’a attiré, surtout parce que j’ai apprécié tout ce que j’ai visité, grâce à la croissance du football dans le pays et aux efforts déployés pour créer une compétition de haut niveau. A la fin, c’était l’Arabie Saoudite ou la MLS, et les deux options me semblaient très intéressantes.»



Et il a opté pour Miami, qui avait les faveurs de son épouse. L’Argentin a profité de son interview pour évoquer sa nouvelle vie aux USA.



« Pour l’instant, nous ne pouvons-nous plaindre de rien. La chose à laquelle il est peut-être le plus difficile de s’adapter est peut-être le trafic, même si à Paris, c’était aussi compliqué. Et puis la chaleur et l’humidité en été. Même si être à la plage ou en vacances peut souvent être agréable, pour faire du sport, s’entraîner ou jouer à des jeux, surtout en été, c’est peut-être un peu trop, et cela se voit.»

Mais la famille Messi est heureuse à Miami et c’est bien là le principal.