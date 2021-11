L'avocat de Benzema confiant pour l'appel annonce que ce dernier sera présent à l’audience

Invité des Grandes Gueules sur RMC ce jeudi, Antoine Vey, avocat de Karim Benzema, s'est dit confiant sur les chances de succès en appel de la condamnation à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende de l'attaquant du Real Madrid.



"Oui parce qu’il sera présent en appel, explique-t-il. C’est sûr. Sauf à ce qu’ils audiencent - comme la première fois - le dossier pendant un match auquel il ne peut se déroger. Cela s’est passé entre un match de Ligue des champions et celui contre Barcelone. Il était impossible de préparer son procès et de venir entre les deux matchs. Le tribunal avait tout à fait le loisir de déplacer la date de ce procès, ce qu’ils n’ont pas fait. Ce n’est pas du tout une volonté de M.Benzema de ne pas répondre à la justice. Il l’a fait pendant toutes ces années et c’est même lui qui a demandé à quatre reprises une confrontation avec M.Valbuena pour s’expliquer, ce que la justice avait toujours refusé.", a confié Me Vey à RMC Sport.