L'économiste camerounais Christian Penda Ekoka est mort

Les rumeurs l'avaient déjà annoncé pour mort, il y a une semaine, avant qu'un démenti de la famille ne viennent couper court aux spéculations. Par la même occasion, les Camerounais apprenaient que Christian Penda Ekoka était souffrant et qu'il était interné dans un hôpital dans la ville de Toronto au Canada. L'économiste et allié politique de l'opposant Maurice Kamto est finalement décédé dimanche 7 août dans la soirée, a annoncé le mouvement AGIR dont il était le président, lundi 9 août. De conseiller du président au mouvement AGIR



C'est au milieu des années 1990 que Christian Penda Ekoka rejoint le RDPC, parti au pouvoir. Après quelques années de militantisme, il est nommé conseiller du président Paul Biya sur les questions économiques. Mais il n'arrive pas vraiment à se formaliser de la gouvernance du système dirigeant à Yaoundé et dit régulièrement son malaise en même temps qu'il prend ses distances avec certaines décisions du pouvoir.



Le divorce avec le RDPC est consommé peu avant l'élection présidentielle de 2018. Il annonce son ralliement à l'opposant Maurice Kamto. Depuis lors, il a cheminé avec le président du MRC. Il a même séjourné avec lui dans les geôles de la prison centrale de Yaoundé pendant neuf mois.



Ces derniers temps, il s'était aussi brouillé avec Maurice Kamto. Cette fois au sujet de la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19 dans le cadre de l'initiative Survie Cameroun lancé par l'opposant. Christian Penda Ekoka quitte la scène à 69 ans.