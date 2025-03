« L’égalité en lumière » : une exposition photo pour célébrer le pouvoir et les réalisations des femmes d’Afrique de l’Ouest

Pour la deuxième année consécutive, la Directrice du Musée de la Femme Henriette Bathily, Awa Cheikh Diouf, et l’Ambassade de France au Sénégal ont organisé, ce jeudi, une exposition photo intitulée « L’égalité en lumière ». Cet événement met en avant les droits des femmes, en particulier dans les domaines du sport, de l’investissement, du social et de la santé, tout en encourageant l’entrepreneuriat féminin et l’accès au financement.



L’exposition présente des clichés de femmes leaders issues des communautés du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, mettant en lumière leurs rôles traditionnels dans les sphères sociales et politiques. Christine Fages, Ambassadrice de France au Sénégal, a souligné l’importance de cette initiative tout en rappelant l’engagement de la France en faveur de l’égalité des genres.



« La France est le seul des 15 pays à se doter d’une diplomatie féministe. Et au Sénégal, le soutien à l’écosystème féminin est une des priorités de l’équipe de France. Nous souhaitons que cet événement soit un des événements majeurs de l’année, au même titre que le Women’s Investment Forum ou le forum exclusivement féminin. »



L’Ambassadrice a détaillé les actions menées par la France pour soutenir les femmes sénégalaises. « Nous déclinons cette priorité à la fois dans le domaine de la santé, en faveur d’associations qui défendent les droits des femmes, la santé des femmes et luttent contre les violences faites aux femmes. »



S’agissant de l’investissement, poursuit-elle « nous formons les femmes à l’entrepreneuriat, et nous agissons également dans le domaine des industries culturelles et créatives, ainsi que pour l’accès au financement. Une action multisectorielle qui touche tous les domaines de la société pour que les initiatives en faveur des femmes soient soutenues et encouragées au service des Sénégalaises, qui créent de la richesse et qui ont juste besoin d’un coup de pouce pour construire avec nous de magnifiques projets pour le bénéfice de tous. »



Awa Cheikh Diouf, Directrice exécutive du Musée de la Femme, a expliqué la genèse de ce projet en partenariat avec l’Ambassade de France. « Le projet est une exposition de photos de femmes leaders des communautés Ajamaat (Sud du Sénégal), les Diolas de la Gambie et de la Guinée-Bissau, ainsi que les Tenda (Sud-Est), notamment les communautés Bassary. Ces femmes ont traditionnellement occupé des fonctions dans l’organisation sociale et politique traditionnelle. »



À travers cette exposition, les organisateurs entendent non seulement valoriser les réalisations des femmes, mais aussi inspirer les générations futures à poursuivre le combat pour l’égalité des genres. L’événement s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion des droits des femmes et de leur autonomisation, un enjeu pour le développement durable.